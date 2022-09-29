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04:38 (мск), источник: © РИА Новости

В ЛНР определили сроки вхождения в состав России

ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Луганская Народная Республика должна войти в состав Российской Федерации в течение недели, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

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Источник: © РИА Новости

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что подписал предложение, адресованное президенту России Владимиру Путину, о принятии республики в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта. По словам Мирошника, соответствующий договор практически готов.

«Я думаю, что это в пределах недели должно произойти. Остальные параметры интеграции, они будут оговариваться уже в рамках принимаемых законов и принимаемых решений», — заявил глава представительства.

Он уточнил, что сейчас в этой процедуре необходимо соблюсти все параметры, требуемые правовой системой Российской Федерации.

«Главное уже произошло, референдум произошел. Дальше нам нужно четко соблюсти все параметры, требуемые правовой системой Российской Федерации, и выполнить все совершенно безупречно. Поэтому здесь уже, скажем так, локомотив пошел, и его уже вряд ли остановишь… Мы прямо на финишной прямой, и мы ее пройдем, однозначно», — выразил уверенность собеседник агентства.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.

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