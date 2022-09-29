МИД РФ: взрывы на «Северных потоках» произошли в зоне контроля американской разведки

«Теперь по поводу того, где это произошло — это торгово-экономическая зона Дании и Швеции… Это те самые натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением, это те самые страны, которые полностью контролируются американскими спецслужбами. Абсолютно и точно находятся под контролем спецслужб США, которые полностью контролируют там обстановку», — сказала Захарова в эфире программы «Соловьев Live» (цитата по «РИА Новости»).
Изначально после падения давления на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» 26 сентября было зафиксировано три утечки газа. Позже была найдена четвертая. Две из утечек находятся в шведской экономической зоне. Европейские и российские власти считают, что произошла диверсия. Западные страны выдвигают версию взрывов.