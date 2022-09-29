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11:14 (мск), источник: РБК

Helsingin Sanomat узнала сроки закрытия границы Финляндии для россиян

Финская граница будет закрыта для россиян в ночь с четверга на пятницу, 30 сентября, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

Источник: AFP 2022

Эта информация была предварительно согласована, пишет издание. Правила вступят в силу, если их не изменят на сегодняшнем заседании правительства, которое начнется в 13:00 (совпадает с московским).

Как пишет Helsingin Sanomat, ограничения на въезд будут напоминать те, что действовали в Финляндии в период пандемии коронавируса. Въезд будет запрещен гражданам России, однако для некоторых категорий будет сделано исключение. По данным газеты, въезд разрешат тем, кто намеревается посетить близких родственников, тех, кто въезжает с целью учебы, по работе, в рамках дипломатических миссий, также въезд разрешат оппозиционерам действующей власти России.

«На практике граница будет закрыта только для туристов», — поясняет газета.

По ее данным, обстоятельства въезда каждого россиянина будут рассматриваться индивидуально.

О том, что Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд россиян, стало известно 21 сентября. В тот же день президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.

После этого число россиян, въехавших в Финляндию, резко выросло: 21 и 22 сентября оно увеличилось более чем в два раза по сравнению с предыдущими днями. При этом число тех, кто въезжал в Россию, осталось примерно на прежнем уровне.

Позже число выезжающих в Финляндию из России достигло рекорда: с 06:00 25 сентября до 06:00 26 сентября границу пересекло максимальное число автомобилей в этом году.

«Финляндия не хочет быть транзитной страной, даже для россиян с шенгенскими визами, выдаваемыми другими странами, и теперь мы хотим взять под контроль этот трафик», — заявлял министр иностранных дел Пекка Хаависто.

Через два дня президент Саули Ниинистё подтвердил, что Хельсинки принял принципиальное решение ограничить въезд россиян и выдачу им виз, так как это наносит «серьезный ущерб международному положению Финляндии».

На этом фоне финские пограничники предложили поставить забор в юго-восточной части границы с Россией, оградив около 10−20% границы протяженностью 1,3 тыс. км.

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