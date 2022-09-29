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13:08 (мск), источник: © РИА Новости

Договоры о вхождении новых территорий в состав России подпишут 30 сентября

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Путин в пятницу примет участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий, которая пройдет в Кремле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии», — сказал Песков.

Он отметил, что это будет отличный от послания президента Федеральному Собранию формат. Само послание состоится позже, о его дате сообщат заблаговременно.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.

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