Договоры о вхождении новых территорий в состав России подпишут 30 сентября

«Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии», — сказал Песков.
Он отметил, что это будет отличный от послания президента Федеральному Собранию формат. Само послание состоится позже, о его дате сообщат заблаговременно.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.