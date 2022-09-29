В Чехии раскопали 55-метровый круглый ров старше Стоунхенджа Огромная рондела поставила в тупик археологов.
Фоторепортажи
14Конкурс Wildlife Photographer of the Year показал высоко оцененные снимки
9Начало нового учебного года в школах России
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
13:13 (мск), источник: РБК

Кремль назвал аварии на газопроводах терактом на государственном уровне

В Кремле считают, что аварии на газопроводах системы «Северный поток» являются актами на «государственном уровне», однако конкретных подозреваемых называть не стали.

Источник: Swedish Coast Guard

«Масштабы разрушений свидетельствуют о том, что это действительно некий акт, и, конечно, представить себе, что такая акция террористическая могла состояться без вовлеченности какого-то государства, очень трудно», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

Вместе с тем, беспрецедентный характер этого события — похоже, что это такой террористический акт, возможно, на государственном уровне — конечно, требует очень активного и энергичного сотрудничества. Это крайне опасная ситуация, которая требует срочного разбирательства.

Дмитрий Песков

Он также прокомментировал материал CNN, в котором говорилось, что рядом с местом аварии видели российские корабли и подлодки.

«Это Балтийское море. И гораздо больше там было замечено летательных, плавающих и иных морских аппаратов, которые принадлежат странам НАТО. Поэтому это такие глупые новости, скажем так, ангажированные», — сказал Песков.

Материал дополняется.

Справка
«Беспрецедентные разрушения» «Северных потоков». Что важно знать«Газпром» заявил о беспрецедентных разрушениях сразу на двух газопроводах в ЕС — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» — и затруднился оценить сроки их ремонта. РБК разбирался в последствиях аварий
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Меркель призвала серьезно относиться к заявлениям Путина
«Не постеснялся»: Небензя — о выступлении Зеленского
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Песков Дмитрий