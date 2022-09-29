Польша допустила ввод войск НАТО на Украину в случае применения ядерного оружия

«В такой ситуации ответ стран НАТО был бы, вероятно, таким, как это представил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, то есть заключался бы в конвенциональном ответе на территории Украины», — сказал Рау (цитата по ТАСС).
«Причем необязательно с украинской территории», — уточнил Рау.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Российские власти неоднократно указывали на рост военной поддержки Киева со стороны Запада. Так, в МИД России называли такую тенденцию опасной и говорили, что США постепенно становится «стороной конфликта». В своем обращении 21 сентября президент России Владимир Путин подчеркивал, что в настоящее время Россия противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада». Представитель Кремля Дмитрий Песков также отмечал, что Россия де-факто борется с блоком НАТО.
При этом США и другие западные страны продолжают оказывать военную поддержку Украине. По данным Пентагона, с января 2021 г. США выделили Украине $15,2 млрд помощи для обеспечения безопасности страны. Из них $14,5 млрд Киев получил с начала спецоперации России на Украине.
В начале сентября президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $675 млн. Также накануне агентство Reuters сообщило о планах американских властей предоставить Киеву новый пакет военной помощи на $1,1 млрд.