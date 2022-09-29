Психологи выяснили, как пандемия поменяла личности людей Пандемия COVID-19 сделала людей менее открытыми и добросовестными
Фоторепортажи
12На Флориду обрушился ураган «Иэн»
16Шииты захватили правительственный дворец в Ираке
17:44 (мск), источник: © РИА Новости

В Минобороны назвали задачи подразделений мобилизованных россиян

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Добровольцы и призванные на службу в рамках частичной мобилизации после прохождения боевого слаживания будут заниматься обороной освобожденных территорий, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«После проведения боевого слаживания, подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления», — уточнили в ведомстве.

В России указом главы государства с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.

В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.

Справка
Частичная мобилизация в РФ в 2022 году: вопросы и ответы Что надо знать о призыве к участию в спецоперации в Донбассе
Следите за развитием темы Частичная мобилизация
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В деле убийства Захарченко появились новые подробности
Эрдоган заявил, что если Путин 'что-то задумал, он так и сделает'
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
В Минобороны назвали задачи мобилизованных в зоне СВО
Балицкий: на территорию ЗАЭС сбросили дрон, реактор не поврежден
МО сообщило об уничтожении до 80 иностранных наемников в ДНР
Договоры о вхождении в состав РФ новых субъектов подпишут завтра
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта