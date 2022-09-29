Путин потребовал исправить ошибки при частичной мобилизации

«Есть и случаи, когда, например, врачей, высококлассных специалистов других профессий, причем с многолетним опытом, вместо службы там, где они действительно нужны, и на что они готовы, востребованы, — например, в госпиталях — зачисляют мотострелками. Добровольцев, которые сами, без повестки пришли в военкоматы, а таких много, заворачивают обратно. Они якобы не имеют нужных военно-учетных специальностей. Со всем этим — без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно — нужно разобраться», — говорится в стенограмме на сайте Кремля.
Путин отметил случаи, когда оказались призваны граждане, которым полагается отсрочка. Среди прочего, он отметил многодетных отцов, людей с хроническими заболеваниями или вышедших из призывного возраста. По его словам, необходимо разбирать каждый подобный инцидент.
Владимир Путин напомнил, что призыву подлежат граждане из запаса, проходившие военную службу, имеющие «востребованные военно-учетные специальности» и соответствующий опыт. Перед отправкой, подчеркнул президент, мобилизованные должны пройти дополнительную военную подготовку.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. 25 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в регионе отменили призыв 75 граждан после поступивших жалоб. Об ошибках при выдаче повесток также сообщалось в Севастополе, Якутии, Владимирской и Магаданской областях. 23 сентября в Бурятии сообщали об ошибочном призыве 70 многодетных отцов.