Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США

По данным ведомства, Дерипаска, несмотря на примененные к нему в 2018 году рестрикции, продолжал вести дела в этой стране через двух нанятых им помощниц, одну из которых впоследствии арестовали.
«Дерипаске <…> предъявлен один пункт обвинения в заговоре с целью нарушения и обхода американских санкций <…> с максимальным наказанием в виде 20 лет тюрьмы», — говорится в пресс-релизе министерства.
Такие же обвинения предъявили предполагаемым помощницам бизнесмена — россиянке Наталье Бардаковой и натурализованной американке Ольге Шрики. Последней дополнительно грозит еще 20 лет лишения свободы за уничтожение документации.
Двумя годами позже помощницы бизнесмена якобы пытались устроить приезд Ворониной в США для рождения еще одного ребенка, однако последнюю не пустили в страну, вынудив вернуться в Стамбул, говорится в пресс-релизе.
Бардаковой и Ворониной предъявили обвинения в даче ложных показаний федеральным агентам с максимальным наказанием в виде пяти лет тюрьмы.