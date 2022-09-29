В Китае раскопали древний город неизвестной цивилизации Возраст построек составляет около 4,5 тысяч лет.
Фоторепортажи
29Боже храни короля: биография Карла III в фотографиях
9Начало нового учебного года в школах России
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
22:34 (мск), источник: © РИА Новости

Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США

ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Российскому предпринимателю Олегу Дерипаске грозит до 20 лет лишения свободы в США, если суд признает его виновным в нарушении санкций, сообщило американское Министерство юстиции.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, Дерипаска, несмотря на примененные к нему в 2018 году рестрикции, продолжал вести дела в этой стране через двух нанятых им помощниц, одну из которых впоследствии арестовали.

«Дерипаске <…> предъявлен один пункт обвинения в заговоре с целью нарушения и обхода американских санкций <…> с максимальным наказанием в виде 20 лет тюрьмы», — говорится в пресс-релизе министерства.

Такие же обвинения предъявили предполагаемым помощницам бизнесмена — россиянке Наталье Бардаковой и натурализованной американке Ольге Шрики. Последней дополнительно грозит еще 20 лет лишения свободы за уничтожение документации.

Обвинение утверждает, что в 2020 году через Шрики прошло около 300 тысяч долларов на организацию родов в США ребенка Дерипаски и Екатерины Ворониной.

Двумя годами позже помощницы бизнесмена якобы пытались устроить приезд Ворониной в США для рождения еще одного ребенка, однако последнюю не пустили в страну, вынудив вернуться в Стамбул, говорится в пресс-релизе.

Бардаковой и Ворониной предъявили обвинения в даче ложных показаний федеральным агентам с максимальным наказанием в виде пяти лет тюрьмы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В деле убийства Захарченко появились новые подробности
Эрдоган заявил, что если Путин 'что-то задумал, он так и сделает'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
санкции