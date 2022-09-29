Оператор «Турецкого потока» сообщил об отзыве лицензии из-за санкций ЕС

В сообщении компании подчеркивается, что поставки газа по трубе не остановятся. South Stream Transport B.V. подала заявку на возобновление лицензии. В заявке отмечается, что поставки важны для энергетической безопасности Европы.
Официальное уведомление об отзыве лицензии направили власти Нидерландов, сославшись на пункты постановления Евросоюза. «Согласно этим пунктам запрещается поставка товаров и предоставление услуг, в частности технической помощи и обслуживания, для использования в России, включая ее исключительную экономическую зону и континентальный шельф», — говорится в пресс-релизе.
По «Турецкому потоку» газ поставляется из России в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы — Cербию, Болгарию, Грецию, Северную Македонию, Румынию, Боснию, Герцеговину. Протяженность газопровода — 930 км. Его проектная мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа в год. Газопровод запустили в январе 2020 года.