Ученые выяснили, почему рябит Млечный ПутьСпециалисты обнаружили рябь в больших частях внешнего диска галактики
Фоторепортажи
16Прощание с Дарьей Дугиной
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
22:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Оператор «Турецкого потока» сообщил об отзыве лицензии из-за санкций ЕС

Компания South Stream Transport B. V., оператор газопровода «Турецкий поток», сообщила, что у нее досрочно отозвали экспортную лицензию из-за санкций Европейского союза (ЕС) против России. Лицензия была отозвана 18 сентября. Пресс-релиз компании имеется в распоряжении «Ъ».

Источник: Reuters

В сообщении компании подчеркивается, что поставки газа по трубе не остановятся. South Stream Transport B.V. подала заявку на возобновление лицензии. В заявке отмечается, что поставки важны для энергетической безопасности Европы.

Официальное уведомление об отзыве лицензии направили власти Нидерландов, сославшись на пункты постановления Евросоюза. «Согласно этим пунктам запрещается поставка товаров и предоставление услуг, в частности технической помощи и обслуживания, для использования в России, включая ее исключительную экономическую зону и континентальный шельф», — говорится в пресс-релизе.

По «Турецкому потоку» газ поставляется из России в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы — Cербию, Болгарию, Грецию, Северную Македонию, Румынию, Боснию, Герцеговину. Протяженность газопровода — 930 км. Его проектная мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа в год. Газопровод запустили в январе 2020 года.

Лусине Баласян

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Минобороны рассказали, чему учат мобилизованных на полигонах
Володин неверно понял норму о запрете выезда за рубеж
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
санкции