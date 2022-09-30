Посол Китая рассказал о развитии торговли с Россией

КНР после начала российской специальной военной операции на Украине испытывает сильное давление Запада, пытающегося помешать сотрудничеству Москвы и Пекина.
«В этом году перед лицом сложной международной обстановки, пандемии коронавируса и других тяжелых испытаний, китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество продемонстрировало большую гибкость и, вопреки общим тенденциям, показало впечатляющий рост», — сказал Чжан Ханьхуэй в преддверии китайского национального праздника — Дня образования КНР (отмечается 1 октября).
«Верю, что по итогам года объем двусторонней торговли установит новый исторический рекорд. Китай будет и впредь вместе с Россией активно принимать действенные меры для обеспечения нормального торгово-экономического взаимодействия между нашими странами, обеспечивать стабильность производственных цепочек и цепочек поставок», — сказал посол.
Одновременно с укреплением сотрудничества в области энергетики, машиностроения и сельского хозяйства страны будут создавать новые точки роста в таких сферах, как цифровая экономика, зеленое развитие, биомедицина, способствовать одновременному увеличению масштаба и повышению качества китайско-российских торгово-экономических отношений, убежден дипломат.