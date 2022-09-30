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06:15 (мск), источник: Life.ru

Глава Пентагона отказался гадать, кто атаковал «Северные потоки»

Глава Пентагона заявил, что не будет гадать, кто несёт ответственность за атаки на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Соответствующее заявление министр обороны США Ллойд Остин сделал, выступая на пресс-конференции в штате Гавайи.

Источник: Reuters

«Что касается атак или урона, нанесённого газопроводу, то на данный момент есть множествогипотез, но, откровенно говоря, до полного завершения расследования никто не сможет наверняка сказать, что произошло», — сказал Остин.

Он добавил, что накануне обсудил ЧП на нитках газопроводов с датским коллегой. Они согласились, что делать какие-либо выводы рано.

«Пока мы не получим весь объём информации, чтобы провести дальнейший анализ, мы не будем гадать, кто может нести ответственность», — сказал Остин.

Ранее Лайф писал, что сегодня, 30 сентября, в СБ ООН проголосуют по осуждающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях резолюции. А после пройдёт заседание Совбеза по теме терактов на «Северных потоках», созванное по просьбе России.

Напомним, в ночь перед аварией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа.

Арина Родионова

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