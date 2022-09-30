Глава Пентагона отказался гадать, кто атаковал «Северные потоки»

«Что касается атак или урона, нанесённого газопроводу, то на данный момент есть множествогипотез, но, откровенно говоря, до полного завершения расследования никто не сможет наверняка сказать, что произошло», — сказал Остин.
Он добавил, что накануне обсудил ЧП на нитках газопроводов с датским коллегой. Они согласились, что делать какие-либо выводы рано.
«Пока мы не получим весь объём информации, чтобы провести дальнейший анализ, мы не будем гадать, кто может нести ответственность», — сказал Остин.
Ранее Лайф писал, что сегодня, 30 сентября, в СБ ООН проголосуют по осуждающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях резолюции. А после пройдёт заседание Совбеза по теме терактов на «Северных потоках», созванное по просьбе России.
Напомним, в ночь перед аварией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа.