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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
07:33 (мск), источник: РБК

МИД Узбекистана пообещал не депортировать соблюдающих закон россиян

Число прибывающих в Узбекистан граждан России увеличивается, их нахождение в республике регулируется узбекскими законами и международными договорно-правовыми актами, которые затрагивают, в том числе, их депортацию. Об этом сообщили в МИД Узбекистана.

«При этом граждане зарубежных стран, не совершившие правонарушения, принудительной депортации не подлежат», — подчеркнули в министерстве.

В МИДе добавили, что Узбекистан привержен принципам территориальной целостности, уважения независимости и суверенитета, равноправия, невмешательства во внутренние дела других стран.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, об этом заявил президент Владимир Путин. К полудню на сайтах авиакомпаний практически закончились билеты на рейсы из России в соседние государства, которые не требуют от россиян виз для въезда, возникли многокилометровые пробки у контрольно-пропускных пунктов стран с общей сухопутной границей. В Узбекистан россияне также могут въезжать без получения визы, но с действующим заграничным паспортом.

В российском Минобороны 26 сентября заверили, что частичная мобилизация не предусматривает ограничений на передвижение россиян, однако власти ряда субъектов России ограничили выезд. В частности, в Омской области запретили пересекать границу без справки из военкомата людям, «которые подлежат призыву согласно указу президента». Кроме того, возможность вылететь за рубеж ограничили для мужчин из списков на мобилизацию ввели в тюменском аэропорту Рощино и московском Внуково.

Минобороны России также утверждало, что не требовало и не будет требовать у других стран выдачи россиян в связи с частичной мобилизацией.

Большое число граждан России покинуло страну в направлении Казахстана, за первые шесть мобилизационных дней (с 21 по 27 сентября) их число достигло 98 тыс. человек.

Из Казахстана в Россию за тот же период выехали при этом 64 тыс. человек. Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что большинство приезжих было вынуждено так поступить из-за «сложившейся безвыходной ситуации», призвав сограждан проявить гуманность.

В казахстанском МВД при этом отметили, что в случае объявления россиян в международный розыск Казахстан будет обязан их выдать России, однако оснований для выдачи не возникает, если «военкоматы будут искать».

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