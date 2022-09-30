Парламент Башкирии предложил Госдуме узаконить участие осужденных в боевых действиях

Как сообщили в парламенте Башкирии, по решению суда осужденным могут предоставить отсрочку отбывания наказания в связи с участием в военных действиях. Авторы законопроекта предлагают засчитывать один день участия в военных действиях за десять дней лишения свободы при решении вопроса о смягчении наказания или освобождении от него. Если осужденный получит вред здоровью, суд будет решать вопрос о дальнейшем отбывании наказания и его смягчении.
Согласно документу, отсрочку от отбывания наказания предлагается предоставлять осужденным, которые отбывают наказание в дисциплинарной воинской части, находятся на принудительных работах или получили лишение свободы. Осужденные должны дать добровольное согласие на участие в военных действиях.
Отсрочка не предусмотрена для осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 14 лет и ряд других тяжких уголовных правонарушений.
«Своим участием в военных действиях в защиту интересов Российской Федерации осужденный сможет искупить свою вину перед обществом и достичь таким образом целей уголовного наказания», — цитирует пресс-служба слова председателя регионального парламента Константина Толкачева.
Ранее СМИ сообщали, что «ЧВК Вагнера» вербует заключенных российских колоний для участия в военной операции на Украине. Отмечалось, что вербовкой заключенных занимался лично бизнесмен Евгений Пригожин. В сентябре он признал, что создал «ЧВК Вагнера» в 2014 году, хотя ранее неоднократно отрицал связь с организацией. Как писали СМИ, взамен осужденным обещали помилование через полгода службы в зоне военных действий. Помилование осужденным может выдавать только президент России Владимир Путин.