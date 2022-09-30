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11:07 (мск), источник: ТАСС

Лавров назвал историческим день вхождения в состав России новых регионов

Президент России Владимир Путин подпишет 30 сентября договоры о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал историческим день подписания договоров о вхождении в РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

«Исторический день начинается здесь», — сказал в пятницу глава МИД РФ, приветствуя директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина перед началом XVIII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ по вопросам разведдеятельности.

В пятницу в 15:00 мск президент России Владимир Путин подпишет в Кремле договоры о вхождении в состав РФ четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Референдумы о вхождении в состав России прошли на данных территориях с 23 по 27 сентября включительно. Жители регионов поддержали это решение большинством голосов.

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