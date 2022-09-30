Первые призванные по частичной мобилизации прибыли в зону спецоперации

«В зону проведения специальной военной операции, на территорию ДНР, прибыли первые военнослужащие, призванные на военную службу по частичной мобилизации, объявленной в России. Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев», — говорится в публикации.
В Народной милиции отметили, что жители народных республик «с воодушевлением встретили подошедшие силы» и поблагодарили Владимира Путина за принятое решение.
Президент России 21 сентября по предложению Минобороны и Генштаба объявил частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих из запаса преимущественно с опытом военной службы, имеющих востребованные в нынешней обстановке военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, уточнил, что планируется направить в войска до 300 тысяч человек.
Как подчеркивал глава государства, перед отправкой в части призванные на службу «в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции».
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.