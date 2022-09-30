В Кремле подпишут четыре договора о принятии новых субъектов 30 сентября

«Главное событие — это мероприятие, которое начнется в 15:00 в Большом Кремлевском дворце в Георгиевском зале. Будет выступление президента РФ, еще раз повторяю, объемное. И затем будет церемония подписания документов. В церемонии подписания документов примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо», — сказал Песков.
«Будет подписано четыре договора о принятии в РФ новых субъектов», — добавил он.
Песков пообещал прояснить, в каких именно границах признаны Россией Херсонская и Запорожская области, которые войдут в состав РФ.
«Донецкая и Луганская народные республики признаны Россией в рамках границ 2014 года. Что касается территорий Херсонской и Запорожской областей, мне нужно это уточнить», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. «Сегодня все уточним», — добавил он.
«Разумеется, они станут неотъемлемой частью и суверенной территорией Российской Федерации», — подтвердил он в ответ на вопрос, станут ли эти регионы и частью Союзного государства РФ и Белоруссии.
«Ее [всю территорию ДНР в границах Донецкой области 2014 года] предстоит освободить», — сказал представитель Кремля.
На вопрос, станет ли уже с сегодняшнего дня вся территория ДНР частью России, Песков ответил: «Де-юре — да. Потому что в состав Российской Федерации вступает признанное нами государство в границах 2014 года».