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12:46 (мск), источник: ТАСС

В Кремле подпишут четыре договора о принятии новых субъектов 30 сентября

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Четыре договора о принятии в состав РФ новых субъектов будут подписаны в пятницу на церемонии в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Источник: РИА "Новости"

«Главное событие — это мероприятие, которое начнется в 15:00 в Большом Кремлевском дворце в Георгиевском зале. Будет выступление президента РФ, еще раз повторяю, объемное. И затем будет церемония подписания документов. В церемонии подписания документов примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо», — сказал Песков.

«Будет подписано четыре договора о принятии в РФ новых субъектов», — добавил он.

Песков пообещал прояснить, в каких именно границах признаны Россией Херсонская и Запорожская области, которые войдут в состав РФ.

«Донецкая и Луганская народные республики признаны Россией в рамках границ 2014 года. Что касается территорий Херсонской и Запорожской областей, мне нужно это уточнить», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. «Сегодня все уточним», — добавил он.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области после заключения договоров с Москвой станут неотъемлемой частью территории РФ, а также Союзного государства, заявил Песков.

«Разумеется, они станут неотъемлемой частью и суверенной территорией Российской Федерации», — подтвердил он в ответ на вопрос, станут ли эти регионы и частью Союзного государства РФ и Белоруссии.

Вся территория ДНР в границах 2014 года, в том числе подконтрольная сейчас Киеву часть, войдет в состав России, подчеркнул Песков.

«Ее [всю территорию ДНР в границах Донецкой области 2014 года] предстоит освободить», — сказал представитель Кремля.

На вопрос, станет ли уже с сегодняшнего дня вся территория ДНР частью России, Песков ответил: «Де-юре — да. Потому что в состав Российской Федерации вступает признанное нами государство в границах 2014 года».

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