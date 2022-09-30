Принятие новых регионов в состав РФ и вопрос переговоров с Киевом. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Перед подписанием договоров о принятии в состав РФ новых регионов ожидается объемное выступление Путина. Документы вместе с президентом подпишут лидеры Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также главы Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
Вечером 30 сентября у президента возможен международный телефонный разговор.
После заключения договоров с Москвой новые территории станут неотъемлемой частью России, в том числе Союзного государства.
Удары по этим территориям РФ будет расценивать как акт агрессии: «Ничем иным это не будет».
Песков не смог ответить на вопрос, в каких именно границах признаны новые территории: «Донецкая и Луганская народные республики признаны Россией в рамках границ 2014 года. Что касается территорий Херсонской и Запорожской областей, мне нужно это уточнить. Сегодня все уточним».
Путин во время недавней встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи обсуждал в том числе референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях. Песков не стал раскрывать реакцию белорусского лидера на эти события: «Я не могу говорить за президента Белоруссии».
«Наши требования не меняются, цели СВО не меняются, поэтому в условиях, когда публично украинская сторона неоднократно объявляла о своем нежелании вести какие-то переговоры, соответственно, акцент делается на продолжении специальной военной операции».
«Очевидно, что без серьезного международного расследования такой беспрецедентный акт государственного терроризма обойтись не может. И потребуется взаимодействие в рамках такого расследования».
Песков не ответил на вопрос, готова ли Россия знакомить кого-то с данными, указывающими на западный след в произошедшем. О наличии таких сведений ранее заявил глава СВР Сергей Нарышкин.
Кремль не будет развивать тему ядерной эскалации, говорящие о ней люди ведут себя безответственно.
Досрочный отзыв экспортной лицензии у оператора «Турецкого потока» из-за новых санкций ЕС не влияет на его функционирование: «Поток газа идет».
В Кремле «поддерживают» тон, которым глава Дагестана Сергей Меликов отчитывал подчиненных за нарушения при мобилизации.
Что касается заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что вхождение новых регионов в состав РФ не будет иметь юридической силы, Москва продолжит отстаивать свою позицию: «Пока в планах каких-то разговоров [Путина с Гутерришем — прим. ТАСС] нет, но российская сторона продолжит отстаивать свою позицию и продолжит продвигать аргументацию, которая абсолютно однозначно показывает, что весь процесс проходит в рамках международного права. Более того, это процесс, который имеет в совсем недавней истории прецеденты».