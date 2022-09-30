Пригожин раскритиковал предложение узаконить отправку осужденных в зону боевых действий

Законопроект об участии осужденных в боевых действиях в Госдуму внес парламент Башкирии. В документе говорится, что осужденный может быть отправлен в зону боевых действий по решению суда. Один день на фронте предлагается засчитывать за десять дней в колонии. Вопрос об отбытии наказания после боевых действий должен решать суд, говорится в законопроекте.
«Осужденных использовать в боевых действиях необходимо очень аккуратно. Боюсь, что данный закон закосит их под одну гребенку. Но это не самое главное. Самое главное, что заключенные не должны подменять тех, кто должен быть мобилизован по закону», — сказал Евгений Пригожин, его цитирует пресс-служба его компании «Конкорд».
В середине сентября в сети было опубликовано видео, на котором человек, похожий на Евгения Пригожина, вербует заключенных одной из российских колоний для участия в военной операции на Украине. Среди прочего человек на видео говорит, что осужденные по «наркотическим» и «сексуальным» статьям в «ЧВК Вагнера» попасть не смогут, но бывают редкие исключения. После полугода в зоне спецоперации человек на видео обещал заключенным амнистию.