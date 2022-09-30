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15:30 (мск), источник: Известия

«Люди свой выбор сделали»

Выступление российского президента Владимира Путина. Основные цитаты.

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В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в 15:00 началась церемония подписания договоров о вхождении в РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Открыл мероприятие президент Российской Федерации Владимир Путин. Ключевые цитаты из выступления главы государства — в материале «Известий».

О референдумах

Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской области состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор.

Сегодня мы подписываем документы о принятии в состав России граждане Донецкой и Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей. Уверен, что Законодательное собрание поддержит это, потому что это воля миллионов людей. И это, конечно, их право. Их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН.

О русских героях

Здесь, в Новороссии сражались Румянцев и Ушаков, основывали новые города Екатерина II и Потемкин. Здесь стояли насмерть наши деды в годы Великой Отечественной войны. Мы всегда будем помнить героев Русской весны. Тех, кто не смирился. И всех наших солдатов и офицеров, павших смертью храбрых в ходе специальной военной операции. Они герои. Прошу почтить их память минутой молчания.

О новых гражданах РФ

Долгие восемь лет людей на Донбассе преступно подвергали геноциду и обстрелам. А в Запорожской и Херсонской областях в них пытались взрастить ненависть ко всему русскому. Но они не сломались. Хочу, чтобы меня услышали хозяева Киевской власти на Западе — люди Донецкой и Луганской областей, Херсонской и Запорожской областей становятся нашими гражданами. Навсегда.

Мы призываем киевский режим немедленно прекратить обстрелы и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, как говорили не раз. Но выбор народов Донецкой, Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей не будем отменять. Россия их не предаст.

О планах Запада

Хочу обратиться к солдатам и офицерам, которые участвуют в СВО, к воинам Донбасса и Новороссии. К тем, кто присоединяется в рамках частично мобилизации. К тем, кто вступает в ряды добровольцами. К их родителям, женам, детям. Наши соотечественники, наши братья и сестры на Украине своими глазами увидели то, что правящая элита Запад готовит всему человечеству. Здесь они просто сбросили маски.

В 1991 году Запад решил, что с развалом Советского Союза его диктатуре не будет предела. Что Россия от этого удара уже не оправится. Но Россия снова окрепла. (Западу) просто не дает покоя, что в мире есть такая прекрасная, богатая территория, которая никогда не будет жить по чьей-то указке.

Им критически важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу США. Одни государства добровольно соглашаются стать вассалами. Других подкупают, запугивают. А тех, кто не соглашается, уничтожают, создавая зону гуманитарного бедствия. Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас колонией. Они хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Наше развитие и процветание — тоже для них угроза.

О мировом господстве

Претензии на мировое господство в прошлом уже не раз разбивались о мужество и стойкость нашего народа. Запад считает, что ему все сойдет с рук. Да ему все и сходило с рук. Россия великая страна и по таким навязанным правилам жить не будет.

О тоталитаризме

Никакого морального права давать оценки выбору людей в Крыму, Севастополе и Новороссии у Запада нет. Власть западных элит имеет все черты тоталитаризме, деспотизма и апартеида. Западные элиты какими были, такими и остались — колонизаторскими. Они развивают народы на первый и иной сорта. Мы никогда не примем этого.

О причинах русофобии

Одна из причин нескрываемой русофобии заключается в том, что мы не дали себя обобрать. Мы вели торговлю на взаимовыгодных условиях.

Об интервенции

Известно, что многократно строились планы по интервенции России. Не удалось. Дорваться до богатств России удалось только в 1990-е. Выкачали из страны миллионы долларов. (…) Мы ничего не забыли. И сегодня народы в Донецке и Луганске, Запорожской и Херсонской областях высказались за то, чтобы восстановить историческое единство.

О причинах миграционного кризиса

Именно своей разрушительной политикой, войнами, грабежом, США спровоцировали рост миграционных потоков.

О вывозе зерна

Вот вывозят сейчас хлеб из Украины под предлогом продовольственной безопасности. Куда это все идет? Опять в Европу.

О взрывах на «Северном потоке»

Англосаксам уже мало санкций — они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт. Организовав взрывы на нитках «Северного потока». Всем же очевидно, кто это сделал.

О кулачном праве

Диктат США строится на кулачном праве. Бывает красиво обернутым, бывает без обертки. Но суть одна — кулачное право. Всех, кто осмелился бросить вызов этим государствам, заносят в стан врагов. На этом строятся доктрины США и НАТО.

О продовольственном кризисе

Есть все основания полагать, что западные элиты не планируют искать выхода из мирового продовольственного кризиса, который возник по их вине — по их вине! — задолго до начала нашей специальной военной операции.

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