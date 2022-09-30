15:30 (мск), источник: Известия
«Люди свой выбор сделали»
Выступление российского президента Владимира Путина. Основные цитаты.
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В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в 15:00 началась церемония подписания договоров о вхождении в РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Открыл мероприятие президент Российской Федерации Владимир Путин. Ключевые цитаты из выступления главы государства — в материале «Известий».
Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской области состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор.
Сегодня мы подписываем документы о принятии в состав России граждане Донецкой и Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей. Уверен, что Законодательное собрание поддержит это, потому что это воля миллионов людей. И это, конечно, их право. Их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН.
Здесь, в Новороссии сражались Румянцев и Ушаков, основывали новые города Екатерина II и Потемкин. Здесь стояли насмерть наши деды в годы Великой Отечественной войны. Мы всегда будем помнить героев Русской весны. Тех, кто не смирился. И всех наших солдатов и офицеров, павших смертью храбрых в ходе специальной военной операции. Они герои. Прошу почтить их память минутой молчания.
Долгие восемь лет людей на Донбассе преступно подвергали геноциду и обстрелам. А в Запорожской и Херсонской областях в них пытались взрастить ненависть ко всему русскому. Но они не сломались. Хочу, чтобы меня услышали хозяева Киевской власти на Западе — люди Донецкой и Луганской областей, Херсонской и Запорожской областей становятся нашими гражданами. Навсегда.
Мы призываем киевский режим немедленно прекратить обстрелы и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, как говорили не раз. Но выбор народов Донецкой, Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей не будем отменять. Россия их не предаст.
Хочу обратиться к солдатам и офицерам, которые участвуют в СВО, к воинам Донбасса и Новороссии. К тем, кто присоединяется в рамках частично мобилизации. К тем, кто вступает в ряды добровольцами. К их родителям, женам, детям. Наши соотечественники, наши братья и сестры на Украине своими глазами увидели то, что правящая элита Запад готовит всему человечеству. Здесь они просто сбросили маски.
В 1991 году Запад решил, что с развалом Советского Союза его диктатуре не будет предела. Что Россия от этого удара уже не оправится. Но Россия снова окрепла. (Западу) просто не дает покоя, что в мире есть такая прекрасная, богатая территория, которая никогда не будет жить по чьей-то указке.
Им критически важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу США. Одни государства добровольно соглашаются стать вассалами. Других подкупают, запугивают. А тех, кто не соглашается, уничтожают, создавая зону гуманитарного бедствия. Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас колонией. Они хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Наше развитие и процветание — тоже для них угроза.
Претензии на мировое господство в прошлом уже не раз разбивались о мужество и стойкость нашего народа. Запад считает, что ему все сойдет с рук. Да ему все и сходило с рук. Россия великая страна и по таким навязанным правилам жить не будет.
Никакого морального права давать оценки выбору людей в Крыму, Севастополе и Новороссии у Запада нет. Власть западных элит имеет все черты тоталитаризме, деспотизма и апартеида. Западные элиты какими были, такими и остались — колонизаторскими. Они развивают народы на первый и иной сорта. Мы никогда не примем этого.
Одна из причин нескрываемой русофобии заключается в том, что мы не дали себя обобрать. Мы вели торговлю на взаимовыгодных условиях.
Известно, что многократно строились планы по интервенции России. Не удалось. Дорваться до богатств России удалось только в 1990-е. Выкачали из страны миллионы долларов. (…) Мы ничего не забыли. И сегодня народы в Донецке и Луганске, Запорожской и Херсонской областях высказались за то, чтобы восстановить историческое единство.
Именно своей разрушительной политикой, войнами, грабежом, США спровоцировали рост миграционных потоков.
Вот вывозят сейчас хлеб из Украины под предлогом продовольственной безопасности. Куда это все идет? Опять в Европу.
Англосаксам уже мало санкций — они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт. Организовав взрывы на нитках «Северного потока». Всем же очевидно, кто это сделал.
Диктат США строится на кулачном праве. Бывает красиво обернутым, бывает без обертки. Но суть одна — кулачное право. Всех, кто осмелился бросить вызов этим государствам, заносят в стан врагов. На этом строятся доктрины США и НАТО.
Есть все основания полагать, что западные элиты не планируют искать выхода из мирового продовольственного кризиса, который возник по их вине — по их вине! — задолго до начала нашей специальной военной операции.
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