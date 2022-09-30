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16:07 (мск), источник: Ведомости

Путин обвинил Запад в организации диверсий на газопроводах

Президент России Владимир Путин обвинил англосаксов в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.

Источник: Swedish Coast Guard

Об этом он заявил на церемонии принятия в состав России новых территорий, которая проходит в Георгиевском зале Кремля.

«Англосаксам уже мало санкций, они уже перешли к диверсиям, фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры, на газовых магистралях “Северного потока”», — подчеркнул Путин.

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