16:07 (мск), источник: Ведомости
Путин обвинил Запад в организации диверсий на газопроводах
Президент России Владимир Путин обвинил англосаксов в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.
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Об этом он заявил на церемонии принятия в состав России новых территорий, которая проходит в Георгиевском зале Кремля.
«Англосаксам уже мало санкций, они уже перешли к диверсиям, фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры, на газовых магистралях “Северного потока”», — подчеркнул Путин.