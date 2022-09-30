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16:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин подписал договоры о включении в состав России новых территорий

В Кремле состоялось подписание соглашений о присоединении к России новых территорий.

Спецоперация на Украине

В РФ войдут Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Документы подписали президент Владимир Путин и главы пророссийских администраций субъектов — Евгений Балицкий, Владимир Сальдо, Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Теперь четыре договора должны ратифицировать Госдума и Совет федерации.

Ранее для подписания соглашений в Москву прибыли главы пророссийских властей подконтрольных российской армии территорий. С 23 по 27 сентября в регионах прошли референдумы о присоединении к России, по итогам которых, согласно данным пророссийских властей, свыше 87% избирателей во всех четырех субъектах высказались «за». Россия признала ДНР и ЛНР 22 февраля в качестве независимых территорий. Также в качестве независимых территорий 29 сентября были признаны Запорожская и Херсонская области.

Мировое сообщество (в том числе страны ЕС, США и Турция) не признают легитимность итогов голосований и не расценивают прошедшие электоральные мероприятия как референдумы. По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, референдумы на спорных территориях «создают проблемы». Страны Запада пообещали ввести против России новые санкции.

Справка
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное

Республики Донбасса, а также власти подконтрольных российским военным территорий Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о вхождении в состав России. Как прошло голосование и каковы его результаты — в материале РБК.

Андрей Сапожников

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