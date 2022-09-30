17:37 (мск), источник: RT на русском
Кадыров сообщил об освобождении из украинского плена двух офицеров ВС России
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении из украинского плена двух офицеров Вооружённых сил России.
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По его словам, один из них провёл в плену почти шесть месяцев.
«Благодаря оперативным действиям командования и переговорщиков теперь наши бойцы свободны и скоро вернутся к своим семьям, друзьям и знакомым», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Ранее Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с территории Украины возвращены 55 военнослужащих ВС России, Донецкой и Луганской народных республик.