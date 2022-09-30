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17:37 (мск), источник: RT на русском

Кадыров сообщил об освобождении из украинского плена двух офицеров ВС России

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении из украинского плена двух офицеров Вооружённых сил России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По его словам, один из них провёл в плену почти шесть месяцев.

«Благодаря оперативным действиям командования и переговорщиков теперь наши бойцы свободны и скоро вернутся к своим семьям, друзьям и знакомым», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Ранее Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с территории Украины возвращены 55 военнослужащих ВС России, Донецкой и Луганской народных республик.

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