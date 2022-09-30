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17:08 (мск), источник: © РИА Новости

Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО… Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты нашего сообщества. В ускоренном порядке. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО», — говорится в публикации.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики «открытых дверей», и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.

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