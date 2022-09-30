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18:40 (мск), источник: RT на русском

Канада внесла в список санкций ещё 43 россиян

Канада внесла в список санкций против России ещё 43 россиян в связи с проведением референдумов о вхождении освобождённых территорий в состав страны.

Источник: AP 2022

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте канадского правительства.

Отмечается, что также санкции введены в отношении 35 представителей Херсонской, Запорожской областей, ЛНР и ДНР.

Ранее сообщалось, что Великобритания внесла в санкционный список главу Центрального банка России Эльвиру Набиуллину.

Также Соединённые Штаты ввели новый пакет санкций в отношении России.

30 сентября российский лидер Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

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