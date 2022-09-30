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18:36 (мск), источник: © РИА Новости

Британия ввела запрет на экспорт в Россию около 700 товаров

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию около 700 товаров, важных для российской экономики, сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на МИД Британии.

Источник: © РИА Новости

«Великобритания также вводит запрет на экспорт около 700 товаров, которые играют ключевую роль в промышленных и технологических возможностях России», — передает агентство.

Санкции были введены, после того как в пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.

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