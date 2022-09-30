Путин: жители ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона сделали выбор быть с Россией

Выступая на митинге-концерте на Красной площади, который проходит в поддержку итогов референдумов, Путин вспомнил, как формировался СССР, когда Россия создавала современную Украину. Президент подчеркнул, что «именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории, исторические территории самой России вместе с населением, которого никто не спрашивал о том, где, как хотят жить люди, как они хотят устроить будущее своих детей, в каком государстве». При развале Советского Союза произошло то же самое: все решали элиты, миллионы простых граждан никто ни о чем не спросил, добавил глава государства.
«И только сейчас, только современная Россия предоставила людям, проживающим в Луганской Народной Республике, в Донецкой, в Запорожье, в Херсоне право выбора. Люди пришли на референдум и сделали этот выбор — быть со своей исторической Родиной. С Россией!» — сказал он.
Путин вспомнил, как во время выборов в Луганске начался артиллерийский обстрел, когда люди стояли в очереди на один из избирателых участков.
«Снаряд упал рядом. Ну, недалеко. Никто не покинул очереди на избирательный участок. Удивительно», — сказал президент.
До этого Путин в Кремле подписал договоры о вступлении в состав РФ новых территорий, а также провел встречу с главами ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.