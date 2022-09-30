Путин выступил на концерте в честь присоединения к России новых территорий

Президент назвал день подписания договоров историческим. Он отметил, что Россия предоставила жителям этих регионов право выбора и они его сделали. По его словам, в течение многих лет у жителей Донбасса пытались искоренить историческое сознание, но они сохранили любовь к Родине.
«В течение десятилетий у этих людей пытались вытравить их историческое сознание, уничтожить их традиции, запретить говорить на своем родном языке, запретить культуру — ничего не удалось. Эти люди в сердце пронесли любовь к своей исторической родине, передали это своим детям», — отметил Путин.
Глава государства добавил, что при присоединении новых территорий Россия открывает не только двери, но и сердце.
«Россия открывает не только двери родного дома для наших братьев и сестер: она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой», — сказал президент.
Кроме того, Путин подчеркнул значимость этого шага и для России. По его словам, страна с присоединением Херсона, Запорожья и Донбасса обрела еще большую силу.
«Мы стали сильнее. Потому что мы вместе, за нами правда, а в правде сила, а значит — победа. Победа будет за нами!» — отметил он.
Ранее в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР это предложение поддержали 99,23 процента участников голосования, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.