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20:10 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию

В рамках призыва призовут на службу 120 тыс. человек.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан РФ на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как заявляли в Генштабе, граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркивал, что объявленная 21 сентября в стране частичная мобилизация не касается служащих по призыву.

В рамках осеннего призыва будут призваны на службу 120 тыс. человек.

Осенний призыв начнется на месяц позже обычного, с 1 ноября.

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