21:44 (мск), источник: Коммерсантъ
Медведев связал идею Зеленского об ускоренном вступлении в НАТО с «тяжелыми наркотиками»
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал итоги сегодняшних событий в России и в мире. Он заявил, что в России в связи с присоединением новых территорий «праздник». Решение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на вступление в НАТО он назвал «отличной идеей», а президенту США Джо Байдену предложил открыть американское консульство в новых регионах России.