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21:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев связал идею Зеленского об ускоренном вступлении в НАТО с «тяжелыми наркотиками»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал итоги сегодняшних событий в России и в мире. Он заявил, что в России в связи с присоединением новых территорий «праздник». Решение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на вступление в НАТО он назвал «отличной идеей», а президенту США Джо Байдену предложил открыть американское консульство в новых регионах России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«У нас праздник. У них — тяжелые наркотики, деменция, цинизм». Такая оценка произошедшему была дана Медведевым в Telegram-канале.

Решение Зеленского запросить ускоренное вступление в НАТО зампред Совбеза прокомментировал словами: «Явно накрыло парня».

Говоря о намерении президента США Джо Байдена не признавать присоединение новых территорий к РФ, Медведев удивился, что вспомнил про Россию. «Однако обидно. Могли бы найти хорошее место для открытия американского консульства в новых субъектах Российской Федерации», — написал он.

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство, Дмитрий Медведев назвал циничным. «Какой циничный мальчик — ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев», — прокомментировал господин Медведев.

Сегодня, 30 сентября, в Кремле состоялось подписание соглашений о присоединении к России новых территорий.

Мария Федотова

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