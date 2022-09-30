Киссинджер считает, что затягивание Украины в НАТО не было мудрой политикой

Киссинджер отметил, что после распада Советского Союза и Организации Варшавского договора в Восточной Европе образовалось пространство, не занятое военными блоками, и США начали проводить курс на то, чтобы закрепиться там. «США попытались интегрировать весь этот регион без исключения в стратегическую систему под своим руководством, уничтожив российский пояс безопасности», — сказал он.
«Я считал, что американский курс на включение Украины в НАТО не был мудрым, ее интеграция, особенно в военном плане. Национальные системы [безопасности] оказались несовместимы», — указал он.
Киссинджер при этом констатировал, что в результате конфликта ситуация изменилась, и Украина фактически стала членом НАТО, даже если формально это присоединение оформлено не будет. «Что касается мира, то не знаю, удастся ли его достичь. Есть страны, которые заинтересованы в эксплуатации конфликта, есть также национальные чувства», — отметил он.
Говоря о мире, Киссинджер призвал не фокусироваться на конкретных людях и возможностях договоренностей между ними, но смотреть на ситуацию глобально. «Переговоры с Россией должны включать вопрос о ее отношениях с Европой, теперь, когда стали более понятны границы этих отношений. Будет ли Россия самой восточной страной Европы или самой западной частью Азии? Этот фундаментальный вопрос требует диалога и мудрости», — добавил он.
«Я думаю, что мы были более системны в своих подходах к Китаю, чем к России», — добавил экс-госсекретарь.