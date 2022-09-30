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23:12 (мск), источник: ТАСС

Россия применила вето в СБ ООН по проекту резолюции США с осуждением референдумов

ООН, 30 сентября. /ТАСС/. РФ применила вето в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США с осуждением референдумов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. Документ подготовили Албания и США.

Источник: РИА "Новости"

Бразилия, Габон, Индия и Китай в пятницу воздержались при голосовании по резолюции. В поддержку резолюции проголосовали Албания, Великобритания, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ, США и Франция.

Ранее США вынесли на голосование в СБ ООН проект резолюции с осуждением референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о вхождении в состав России. Как передает корреспондент ТАСС, документ подготовили Албания и США. Он содержит обвинения в адрес Москвы.

Согласно принятой в апреле Генеральной Ассамблеей ООН западной резолюции, заседание данного органа будет созываться каждый раз при использовании права вето в Совбезе кем-либо из государств — постоянных членов. Генассамблея должна собраться в течение 10 дней.

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