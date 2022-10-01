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02:45 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский отменил осенний призыв и демобилизацию срочников

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ, отменяющий планировавшуюся на осень демобилизацию солдат срочной службы, при этом не будет и осеннего призыва, соответствующий документ опубликован на его сайте.

Источник: Reuters

В декабре 2021 года Зеленский подписал указ, который определял порядок и сроки увольнения в запас срочников и сроки проведения очередных призывов в 2022 году. Согласно документу, призыв в 2022 году должен был проводиться в апреле-июне и октябре-декабре. Военнослужащие, прошедшие срочную службу, должны были также уйти в запас в апреле-июне и октябре-декабре.

Весной 2022 года Зеленский подписал еще один указ, согласно которому срочники могут уйти в запас в апреле-июне «не раньше объявления в установленном порядке демобилизации», а пункт о весеннем призыве отменялся.

Теперь же «не раньше объявления в установленном порядке демобилизации» в запас не смогут уйти и срочники, чей срок службы истекал в октябре-декабре, а статья об осеннем призыве из указа исключена.

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