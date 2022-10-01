Китай предупредил о потрясениях на энергорынке из-за утечек Nord Stream

«[Происшествие] усугубило нехватку энергоснабжения в Европе. Потребители во всем мире, особенно в развивающихся странах, скорее всего, пострадают от вызванных этим потрясений на энергетических рынках и стремительного роста цен на энергоносители», — сказал Гэн Шуан.
«В то время, когда Европа и мир сталкиваются с растущим числом неразрешимых проблем, это поистине великое и трагическое бедствие, которого мы не хотели бы наблюдать», — подчеркнул дипломат.
Ряд стран называют произошедшее не случайностью, а преднамеренным саботажем, продолжил Гэн Шуан. Он указал, что если это так, то инцидент является нападением на транснациональные гражданские объекты и подводные трубопроводы, что нарушает Конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS) и другие международные договоры.
Взрывы на трех нитках газопроводов системы «Северный поток», которые привели к резкому падению давления в трубах и остановке прокачки, произошли 26 сентября. Оператор проекта Nord Stream AG назвал разрушения «беспрецедентными» и отметил: сроки возобновления работы инфраструктуры пока нельзя оценить.
По оценкам Дании и Швеции, мощность взрывов в Балтийском море равнялась нескольким сотням кг в тротиловом эквиваленте (вероятно, 500 кг, писала The Wall Street Journal со ссылкой на датских чиновников).
Президент Владимир Путин назвал инцидент «актом международного терроризма» и заявил, что их организовали «англосаксы». Зампред Совбеза Николай Патрушев счел, что ЧП и его последствия выгодны США, но признал, что у России пока нет данных о том, что западные спецслужбы причастны к произошедшему.
Отвечая на претензии российской стороны, Белый дом указал, что президент Джо Байден никогда не обещал уничтожить «Северный поток-2», а говорил лишь, что не допустит его ввода в эксплуатацию. Трубопровод достроили осенью 2021 года, но его сертификация была приостановлена из-за признания Москвой независимости ДНР и ЛНР и начала боевых действий на Украине). По данным властей США, ни одна из стран НАТО непричастна к инцидентам на трубопроводе.