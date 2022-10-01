Никарагуа расторгла отношения с Нидерландами

«Министерство внешних связей правительства примирения и национального единства Никарагуа в связи с последовательной интервенционистской и неоколониалистской позицией Королевства Нидерландов, которое оскорбляло и продолжает оскорблять никарагуанские семьи угрозами и отменой общественных работ, таких как больницы в сообществах коренных жителей и выходцев из Африки, сообщает правительству этой страны о нашем решении немедленно прекратить дипломатические отношения», — говорится в тексте заявления, которое распространил МИД республики.
Никарагуанский лидер Даниэль Ортега в пятницу осудил вмешательство в дела страны со стороны посла Нидерландов в Центральной Америке Кристин Пиренн и заявил, что ей не стоит больше появляться в Никарагуа. Выступление прозвучало после встречи посла с главой МИД Денисом Монкадой, на которой она сообщила об отказе Нидерландов строить больницу на карибском побережье из-за политики Манагуа.
«Постоянные нападки представительства, противоречащие дипломатии и нарушающие Венскую конвенцию, этого неоколониального и проимперского правительства вынуждают нас принять эту меру… Мы знаем Империи и Колонизаторов Земли, и ничто и никто не может заставить нас забыть их преступления против человечества», — говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства Никарагуа.
В среду местные издания со ссылкой на источники сообщили, что министерство иностранных дел Никарагуа устно уведомило главу дипмиссии ЕС в стране Беттину Мушайдт о том, что ее нахождение в стране нежелательно из-за неуважения к суверенитету страны.
Ранее разрешение на работу в Никарагуа не получил кандидат на должность посла в США Уго Родригес. На слушаниях в конгрессе в июле он назвал Никарагуа страной-изгоем, сравнил действующее правительство с доминиканской диктатурой 1950-х годов и заявил, что будет «работать с международными партнерами для возвращения к демократии, уважения прав человека и освобождения политзаключенных», после чего его кандидатура была отвергнута.