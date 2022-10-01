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09:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Индия и Китай отказались от голосования по резолюции о непризнании референдумов

Индия и Китай отказались осуждать вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

Данные страны отказались участвовать в голосовании в Совете Безопасности (СБ) ООН по резолюции о непризнании референдумов. Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь выразил мнение, что СБ ООН должен быть объективным и беспристрастным, а его действия должны быть направлены на разрядку ситуации и разрешение кризиса, а не наоборот. Кроме того, он призвал стороны конфликта найти путь к дипломатическому урегулированию.

Ранее Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию о непризнании референдумов в четырех регионах. Документ был подготовлен США и Албанией, в нем организованные референдумы в Донбассе и Запорожской и Херсонской областях назывались незаконными. За резолюцию голосовали десять стран, четыре государства, в том числе Бразилия, воздержались.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны четырех новых регионов. Церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля, в котором в 2014 году проходило подписание аналогичного договора с Крымом.

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