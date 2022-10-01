09:28 (мск), источник: Известия
Путин поздравил Си Цзиньпина с 73-й годовщиной образования КНР
Президент России Владимир Путин 1 октября поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 73-й годовщиной образования Китайской Народной Республики.
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«Общепризнанны успехи, достигнутые Китаем в социально-экономической, научно-технической и многих других областях. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что отношения Москвы и Пекина динамично развиваются в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, и несмотря на сложную международную обстановку, Россия и Китай успешно сотрудничают на самых различных направлениях, противодействуя современным угрозам и вызовам.
«Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и, конечно, успехов в проведении предстоящего, XX съезда КПК, а всем китайским гражданам — счастья и процветания», — заключил российский лидер.
16 сентября Владимир Путин и Си Цзиньпин провели встречу в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в ходе которой обсудили, в частности, расчеты в нацвалютах.
Ранее в сентябре российский лидер назвал образцовым внешнеполитический тандем Москвы и Пекина, указав, что сегодня Россия и Китай играют ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности.
Председатель КНР, в свою очередь, отмечал, что Пекин готов вместе с Москвой показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.