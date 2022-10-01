Турция не признала решение освобожденных территорий вступить в РФ

В ведомстве напомнили, что Анкара не признала присоединение Крыма к России в результате референдума в 2014 году и всегда подчеркивала свою поддержку Украины. Отмечается, что в соответствии с этой позицией Турция не принимает и решение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей стать по итогам референдумов субъектами РФ.
«Мы не можем принять это решение, которое является грубым нарушением установленных принципов международного права. Мы вновь призываем к урегулированию конфликта на основе справедливого мира, который будет достигнут путем переговоров», — указали в министерстве.
Ранее, 29 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что Анкара готова стать посредником в переговорах Москвы и Киева.
Как указали в Кремле, Путин рассказал турецкому коллеге об итогах референдумов на освобожденных территориях и подчеркнул, что они прошли в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства. Жители этих регионов реализовали свое право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН.
28 сентября Эрдоган сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил турецкие власти повлиять на Россию. Президент Турции заметил, что этот вопрос нужно решать дипломатическим путем.
30 сентября Путин подписал указы о вхождении в состав России ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. С 23 по 27 сентября жители освобожденных территорий голосовали на референдумах по вопросу присоединения к РФ. За присоединение ДНР к РФ по результатам обработки 100% бюллетеней проголосовали 99,23% граждан. В ЛНР интеграцию с РФ поддержали 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.