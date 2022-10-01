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10:55 (мск), источник: ТАСС

В Минобороны РФ сообщили о жестком отборе в научные роты для призывников

Конкурс достигает в среднем 12−13 человек на место.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Отбор для укомплектования научных рот армии России для призывников очень жесткий, конкурс достигает в среднем 12−13 человек на место. Об этом в субботу сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Цимлянский уточнил, что в научных ротах проходят срочную службу выпускники ведущих вузов, в которых есть прикладное направление для военно-научной деятельности.

«И, конечно же, идет очень жесткий отбор. Скажем так, в прошлом году этот отбор был порядка 12−13 человек на одно место в научной роте», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее в пятницу Цимлянский заявил, что наибольшее число кандидатов для комплектования научных рот отобрано в ведущих вузах страны — МГТУ им. Баумана, МГУ им. Ломоносова и МИФИ. По его словам, служащим научных рот предоставлена уникальная возможность участвовать в научно-исследовательской деятельности в области обороны государства на передовом научном оборудовании под руководством ведущих ученых, конструкторов, инженеров, специалистов и экспертов.

Научные подразделения начали создаваться в 2013 году. Военнослужащие научных рот ВС РФ приняли участие в 1,5 тыс. научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также получили 382 патента на изобретения.

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