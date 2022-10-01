13:43 (мск), источник: RTVi
Навальный: России нужна парламентская республика
Основная проблема России заключается в постоянно возрождающемся авторитаризме, положить конец которому возможно, установив в стране парламентскую республику.
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Такое мнение в колонке для The Washington Post, опубликованной 30 сентября, высказал политик Алексей Навальный, отбывающий срок во владимирской колонии № 6.
«Образ будущего для России — это не “сильная власть” и “твердая рука”, а согласие, договор и учет интересов всего общества. России нужна парламентская республика, и только она остановит бесконечный цикл самовозрождающегося имперского авторитаризма», — написал он.
По словам Навального, сейчас западные политики сосредоточены на том, чтобы Россия не смогла одержать победу в противостоянии с Украиной, которая «должна остаться независимым демократическим государством, способным защитить себя». Оппозиционер назвал такой подход «тактикой», в то время как стратегия, по его мнению, должна быть направлена на то, чтобы российские власти без принуждения извне «не хотели начинать» военные конфликты и «не находили в них привлекательности».
Решением этого вопроса Навальный видит уход России от президентско-парламентской формы правления в сторону парламентской республики.
«За 31 год с момент распада СССР мы имеем ясную закономерность: страны, выбравшие модель парламентской республики (страны Балтии), развиваются и успешно стали частью Европы. Те, кто выбрал президентско-парламентскую модель (Украина, Молдавия, Грузия), бесконечно борются с регулярными попытками узурпации власти и стоят на месте. Страны же, пошедшие по пути “сильной президентской власти” (Россия, Беларусь и “страны” Средней Азии), все без исключения свалились в жесткий авторитаризм и в большинстве своем постоянно ввязываются в военные конфликты с соседями в мечтах о своих маленьких империях», — рассуждает политик.
Роль Запада
По словам Навального, предлагаемую им форму правления не стоит считать «панацеей». Однако, уточнил он, такое изменение способно привести к «сокращению власти в руках одного человека, формированию правительства парламентским большинством, созданию независимой судебной системы и значительному увеличению полномочий местных властей».
«Этого в России не было никогда за всю историю, и мы отчаянно в этом нуждаемся», — уверен политик.
Как указал в статье Навальный, изменение политического курса страны — это задача самих россиян. Несмотря на это, Западу «нельзя повторять ошибку 90-х годов» и отойти в сторону после завершения конфликта на Украине, добавил он.
«Безусловно, российский народ волен сам выбирать свой путь развития. Но страны Запада вольны сами выбирать формат отношений с Россией, отменять или не отменять санкции и определять критерии этого решения. Российский народ и российскую элиту не нужно принуждать, они нуждаются в ясном сигнале и объяснении, почему такой выбор лучше», — заключил Навальный.
23 сентября Навального в пятый раз отправили в штрафной изолятор. Как рассказал сам политик в ходе судебного заседания, на котором рассматривался его иск к колонии, 12 суток ШИЗО он получил из-за критики объявленной в России частичной мобилизации. Впервые в штрафной изолятор Навального отправили на трое суток 15 августа из-за расстегнутой верхней пуговицы робы.