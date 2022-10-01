В Чехии раскопали 55-метровый круглый ров старше Стоунхенджа Огромная рондела поставила в тупик археологов.
Фоторепортажи
38Скончался Михаил Горбачев
16Прощание с Дарьей Дугиной
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
14:44 (мск), источник: Газета.Ру

Президент Азербайджана Алиев заявил о планах удвоить поставки газа в Европу к 2027 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика планирует к 2027 году удвоить поставки природного газа в страны Европы.

Источник: Reuters

Об этом политик сказал на церемонии ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в Софии, передают азербайджанские СМИ.

По словам азербайджанского лидера, в 2021 году экспорт азербайджанского газа составил около 19 млрд кубометров, из которых 8,2 млрд достигли Европы, этот показатель на 40% больше по сравнению с предыдущим годом.

Алиев выразил уверенность, что скоро Азербайджан станет надежным поставщиком электроэнергии в Европу.

Накануне Алиев заявил, что в ближайшие несколько лет Азербайджан в два раза увеличит поставки газа в европейские страны в рамках подписанного ранее между Евросоюзом (ЕС) и Баку меморандума о стратегическом партнерстве в энергетической сфере.

В начале сентября азербайджанский лидер сообщил о планах Баку удвоить пропускную способность Трансанатолийского газопровода (TANAP), который тянется из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Власти Польши решили провести проверку бомбоубежищ
Посла России в Латвии вызвали в МИД страны
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта