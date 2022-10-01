Эрдоган пригрозил не ратифицировать заявки Финляндии и Швеции в НАТО

«До тех пор, пока не будут выполнены обещания, данные нашей стране, мы будем сохранять нашу принципиальную позицию», — заявил турецкий лидер. «Как страна, которая боролась с терроризмом почти 40 лет, десятки тысяч граждан которой стали жертвами терроризма, мы не в состоянии пойти на уступки кому-либо в этом вопросе», — также сказал Реджеп Тайип Эрдоган (цитата по Net Haber).
Сейчас 28 из 30 государств-членов НАТО ратифицировали присоединение Швеции и Финляндии. Осталось ратифицировать документ Венгрии и Турции.
Ранее, когда две северные страны подали заявки на вступление в НАТО на фоне военной операции, Анкара не сразу согласилась их поддержать. В итоге в Мадриде тремя сторонами был подписан меморандум, согласно которому Турция не будет препятствовать вступлению Финляндии и Швеции, если они выполнят ряд требований. В частности, страны должны прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической, и подвергнуть ее членов экстрадиции.