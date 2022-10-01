Российские войска уничтожили шесть пунктов управления ВСУ

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Ямполь, Артёмовск, Северск ДНР, Новоандреевка, Гуляйполе Запорожской области, Полигон Николаевской области, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 153 районах», — заявил Конашенков.
А ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные пресекли все попытки наступления украинской армии на Николаевско-Криворожском направлении. Также он подчеркнул, что в целях усиления ударных возможностей российских войск в Донбассе проведена переброска Изюмско-Балаклейской группировки.