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17:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Кадыров призвал принять «кардинальные меры» после отвода сил из Красного Лимана

Российские власти должны принять «кардинальные меры» после того, как Вооруженные силы РФ и союзные войска были вынуждены уйти из Красного Лимана. Такое мнение в субботу, 1 октября, высказал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

В частности, он призвал рассмотреть возможность использования маломощного ядерного вооружения и введения военного положения в ряде регионов страны.

«Я не знаю, что докладывает МО РФ верховному главнокомандующему, но по моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения», — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни назвал виновного в отводе российских сил из Красного Лимана. По его словам, ответственность за произошедшее лежит на генерал-полковнике Александре Лапине, который получил звание Героя России во время спецоперации.

До этого Минобороны России заявило, что приняло решение о выводе войск из Красного Лимана из-за угрозы окружения. По данным ведомства, войска были отведены на более выгодные рубежи.

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