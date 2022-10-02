Ученые выяснили, почему рябит Млечный ПутьСпециалисты обнаружили рябь в больших частях внешнего диска галактики
Фоторепортажи
14Скончался Борис Моисеев
12Погиб актер Сергей Пускепалис
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
03:25 (мск), источник: © РИА Новости

МО Украины сравнило свои спецслужбы с израильской разведкой «Моссад»

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в силовых структурах страны уже работают засекреченные специалисты в стиле израильской разведки «Моссад». Разведывательная служба Израиля «Моссад» занимается разведкой, проведением различных контртеррористических операций и операций под прикрытием. Деятельность службы не регулируется официально законодательством, а численность службы носит характер гостайны.

Источник: Reuters

На вопрос ведущего телеканала ТСН, готов ли Буданов подтвердить заявления военных экспертов о том, что на Украине уже есть люди, которые работают в стиле «Моссада», он ответил, что «это правда», однако больше деталей раскрывать не стал. При этом выразил надежду, что такие «спецназовцы» не будут использованы политическим руководством страны.

Так же Буданов подтвердил, что он лично ранее занимал «засекреченный» пост. Рассказал историю из жизни, когда ему нужно было восстановить карту в банке в связи с утерей, которая была оформлена до назначения на «секретную» должность.

«Я сделал глупость, пришел в банк с просьбой возобновить свою карту. Предоставил документы — но это все другое лицо. Это все (засекреченная служба — ред.) и есть эта реальность», — сказал он.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Взрывы на 'Северных потоках': газовая война перешла в горячую стадию
'Только не отдавайте нас Украине': что творится в Красном Лимане
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта