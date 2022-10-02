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МО Украины сравнило свои спецслужбы с израильской разведкой «Моссад»
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в силовых структурах страны уже работают засекреченные специалисты в стиле израильской разведки «Моссад». Разведывательная служба Израиля «Моссад» занимается разведкой, проведением различных контртеррористических операций и операций под прикрытием. Деятельность службы не регулируется официально законодательством, а численность службы носит характер гостайны.