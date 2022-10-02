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15:11 (мск), источник: © РИА Новости

Папа Римский обратился к Путину и Зеленскому

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Папа Римский Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом положить конец противостоянию.

Источник: AP 2022

«Папа Франциск выражает глубокую обеспокоенность военной эскалацией конфликта на Украине и ядерной угрозой. Он призывает Путина немедленно остановить противостояние, а Зеленского — быть открытым для серьезных мирных предложений», — говорится в публикации.

Помимо этого, Папа призвал стороны уважать территориальную целостность каждой страны и права меньшинств, цитирует издание Франциска.

Франциск не раз высказывался о причинах украинского кризиса и называл действия НАТО у границ России толчком к началу специальной военной операции на Украине.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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