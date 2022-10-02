Папа Римский обратился к Путину и Зеленскому

«Папа Франциск выражает глубокую обеспокоенность военной эскалацией конфликта на Украине и ядерной угрозой. Он призывает Путина немедленно остановить противостояние, а Зеленского — быть открытым для серьезных мирных предложений», — говорится в публикации.
Помимо этого, Папа призвал стороны уважать территориальную целостность каждой страны и права меньшинств, цитирует издание Франциска.
Франциск не раз высказывался о причинах украинского кризиса и называл действия НАТО у границ России толчком к началу специальной военной операции на Украине.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.