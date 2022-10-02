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18:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о новых территориях

Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Их рассмотрение состоится в понедельник, 3 октября.

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Источник: РИА "Новости"

В договорах речь идет о принятии этих регионов в Россию и образовании новых субъектов в составе РФ. К внесенным документам приложены полные тексты договоров с новыми территориями.

«Пределы территории Донецкой Народной Республики определяются границами территории Донецкой Народной Республики, существовавшими на день ее образования и день принятия в РФ Донецкой Народной Республики и образования в составе РФ нового субъекта. Граница Донецкой Народной Республики, сопряженная с территорией иностранного государства, является государственной границей РФ», — говорится в ст. 4 Договора с ДНР.

«Пределы территории Луганской Народной Республики определяются границами территории Луганской Народной Республики, существовавшими на день ее образования и день принятия в РФ Луганской Народной Республики и образования в составе РФ нового субъекта. Граница Луганской Народной Республики, сопряженная с территорией иностранного государства, является государственной границей РФ», — говорится в ст. 4 Договора с ЛНР.

«Пределы территории Херсонской области определяются границами территории Херсонской области, существовавшими на день ее образования и день принятия в РФ Херсонской области и образования в составе РФ нового субъекта. Граница Херсонской области, сопряженная с территорией иностранного государства, является государственной границей РФ», — говорится в ст. 4 Договора с Херсонской областью.

«Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее образования и день принятия в РФ Запорожской области и образования в составе РФ нового субъекта. Граница Запорожской области, сопряженная с территорией иностранного государства, является государственной границей РФ», — говорится в ст. 4 Договора с Запорожской областью.

Договоры о включении в состав России новых территорий были подписаны 30 сентября. Церемония состоялась после завершения в четырех регионах пятидневных референдумов по вопросу о вхождении в РФ.

Ранее сегодня, 2 октября, Конституционный суд признал конституционность не вступивших в силу договоров о новых территориях.

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