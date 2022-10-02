Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о новых территориях

В договорах речь идет о принятии этих регионов в Россию и образовании новых субъектов в составе РФ. К внесенным документам приложены полные тексты договоров с новыми территориями.
«Пределы территории Донецкой Народной Республики определяются границами территории Донецкой Народной Республики, существовавшими на день ее образования и день принятия в РФ Донецкой Народной Республики и образования в составе РФ нового субъекта. Граница Донецкой Народной Республики, сопряженная с территорией иностранного государства, является государственной границей РФ», — говорится в ст. 4 Договора с ДНР.
«Пределы территории Луганской Народной Республики определяются границами территории Луганской Народной Республики, существовавшими на день ее образования и день принятия в РФ Луганской Народной Республики и образования в составе РФ нового субъекта. Граница Луганской Народной Республики, сопряженная с территорией иностранного государства, является государственной границей РФ», — говорится в ст. 4 Договора с ЛНР.
«Пределы территории Херсонской области определяются границами территории Херсонской области, существовавшими на день ее образования и день принятия в РФ Херсонской области и образования в составе РФ нового субъекта. Граница Херсонской области, сопряженная с территорией иностранного государства, является государственной границей РФ», — говорится в ст. 4 Договора с Херсонской областью.
«Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее образования и день принятия в РФ Запорожской области и образования в составе РФ нового субъекта. Граница Запорожской области, сопряженная с территорией иностранного государства, является государственной границей РФ», — говорится в ст. 4 Договора с Запорожской областью.
Договоры о включении в состав России новых территорий были подписаны 30 сентября. Церемония состоялась после завершения в четырех регионах пятидневных референдумов по вопросу о вхождении в РФ.
Ранее сегодня, 2 октября, Конституционный суд признал конституционность не вступивших в силу договоров о новых территориях.