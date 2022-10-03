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02:12 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: ЕС может исключить лоцманские услуги из антироссийских санкций

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Евросоюз рассматривает возможность исключения лоцманских услуг из наложенных на Россию санкций, которые вступят в силу в декабре. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg.

Источник: Reuters

По его сведениям, исключение из рестрикций позволит судовладельцам нанимать лоцманов, которые проводят суда через представляющие опасность места, такие как датские проливы, через которые пролегает маршрут поставок российской нефти и топлива.

Bloomberg указывает, что власти стран сообщества все еще ведут переговоры по этому вопросу.

В сентябре агентство сообщало, что перевалочный пункт у берегов Дании — один из ключевых пунктов на маршруте доставки российской нефти из портов на Балтике на мировые рынки — оказался в сложной ситуации из-за запрета ЕС на предоставление перевозчикам, транспортирующим российскую нефть, лоцманов из европейских компаний и услуг страхования. Эти требования вступят в силу с декабря для танкеров с сырой нефтью, а в 2023 году их расширят на нефтепродукты.

По данным Bloomberg, Датское морское ведомство указало, что суда с нефтью обязаны брать на борт местного лоцмана для прохода проливов, в то же время власти подтвердили местному поставщику услуг лоцманов отсутствие жесткого требования для найма этих специалистов при проходе проливов. Копенгагенская конвенция 1857 года гарантирует свободу прохода и только рекомендует использовать лоцманов. При этом возникает сложность со страхованием. Без предоставленного Данией лоцмана стоимость страховки может быть чрезмерно высокой.

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