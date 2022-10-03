Bloomberg: ЕС может исключить лоцманские услуги из антироссийских санкций

По его сведениям, исключение из рестрикций позволит судовладельцам нанимать лоцманов, которые проводят суда через представляющие опасность места, такие как датские проливы, через которые пролегает маршрут поставок российской нефти и топлива.
Bloomberg указывает, что власти стран сообщества все еще ведут переговоры по этому вопросу.
В сентябре агентство сообщало, что перевалочный пункт у берегов Дании — один из ключевых пунктов на маршруте доставки российской нефти из портов на Балтике на мировые рынки — оказался в сложной ситуации из-за запрета ЕС на предоставление перевозчикам, транспортирующим российскую нефть, лоцманов из европейских компаний и услуг страхования. Эти требования вступят в силу с декабря для танкеров с сырой нефтью, а в 2023 году их расширят на нефтепродукты.
По данным Bloomberg, Датское морское ведомство указало, что суда с нефтью обязаны брать на борт местного лоцмана для прохода проливов, в то же время власти подтвердили местному поставщику услуг лоцманов отсутствие жесткого требования для найма этих специалистов при проходе проливов. Копенгагенская конвенция 1857 года гарантирует свободу прохода и только рекомендует использовать лоцманов. При этом возникает сложность со страхованием. Без предоставленного Данией лоцмана стоимость страховки может быть чрезмерно высокой.