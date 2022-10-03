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06:22 (мск), источник: ТАСС

Захарова: Блинкен открыто рассказал о мотивах США и НАТО уничтожить «Северные потоки»

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли открыто и не стесняясь рассказал о мотивах США и НАТО для уничтожения газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом написала в понедельник в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Reuters

«Блинкен открыто, не стесняясь, рассказал о наличии у США и их партнеров по НАТО мотивов для уничтожения газопроводов “Северный поток — 1” и “Северный поток — 2”», — заявила дипломат.

Захарова привела цитаты из выступления Блинкена. «“Северный поток — 1” и “Северный поток — 2” в тот момент не качали газ в Европу. “Северный поток — 2”, как известно, так и не был введен в эксплуатацию. “Северный поток — 1” был остановлен на несколько недель из-за того, что Россия использует энергию в качестве оружия <…>», — передает она слова госсекретаря.

Комментируя Блинкена, Захарова подчеркнула, что РФ никогда не использовала энергию в качестве оружия.

«Россия никогда не использовала энергию в качестве оружия. Россия, а до нее СССР, просто поставляла Европе газ. Бесперебойно. В течение 50 лет. Ложь Вашингтона подтверждает лишь его преступное манипулирование этой темой», — отметила Захарова.

В качестве мотива для уничтожения «Северных потоков» Захарова приводит слова Блинкена о том, что США увеличили свое производство и теперь являются ведущим поставщиком СПГ в Европу, «помогая компенсировать любые потери Европы в нефти и газе в результате агрессии РФ против Украины». Захарова отметила, что «Украина здесь ни при чем», и сообщила, что «под давлением американских чиновников киевские политики постоянно ставили российской стороне условия на грани шантажа по транзиту газа».

Справка
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