Япония все еще рассчитывает на заключение мирного договора с Россией

По словам Кисиды, действия России на Украине пошатнули основы международного порядка. «Мы решительно продолжим санкции в отношении России и поддержку Украины», — пообещал японский премьер (цитата по ТАСС).
Фумио Кисида констатировал, что японско-российские отношения «находятся в тяжелом состоянии» из-за военных действий на Украине. «Но наша страна будет придерживаться политики, направленной на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — подчеркнул он.
Кисида также обратил внимание, что «стремительно ухудшается» ситуация в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. «И наиболее приоритетной задачей является укрепление обороноспособности, необходимой для защиты наших территорий, территориальных вод и воздушного пространства», — добавил премьер.
В марте Россия отказалась от ведения переговоров о статусе Курильских островов и о заключении мирного договора, а также отменила безвизовый режим для японцев на Курилах. Япония на этом фоне впервые с 2003 года обозначила Южные Курилы как «незаконно оккупированные». В апреле Япония также приостановила безвизовые обмены с Россией. В сентябре РФ расторгла соглашение об облегченном посещении Курил, Япония выразила протест.