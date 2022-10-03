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09:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Япония все еще рассчитывает на заключение мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил с программной речью на пленарном заседании парламента. Он заявил, что японское правительство продолжит вводить антироссийские санкции. При этом Токио сохраняет курс на заключение мирного договора с Москвой.

Источник: РИА "Новости"

По словам Кисиды, действия России на Украине пошатнули основы международного порядка. «Мы решительно продолжим санкции в отношении России и поддержку Украины», — пообещал японский премьер (цитата по ТАСС).

Фумио Кисида констатировал, что японско-российские отношения «находятся в тяжелом состоянии» из-за военных действий на Украине. «Но наша страна будет придерживаться политики, направленной на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — подчеркнул он.

Кисида также обратил внимание, что «стремительно ухудшается» ситуация в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. «И наиболее приоритетной задачей является укрепление обороноспособности, необходимой для защиты наших территорий, территориальных вод и воздушного пространства», — добавил премьер.

В марте Россия отказалась от ведения переговоров о статусе Курильских островов и о заключении мирного договора, а также отменила безвизовый режим для японцев на Курилах. Япония на этом фоне впервые с 2003 года обозначила Южные Курилы как «незаконно оккупированные». В апреле Япония также приостановила безвизовые обмены с Россией. В сентябре РФ расторгла соглашение об облегченном посещении Курил, Япония выразила протест.

Лаура Кеффер

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